Во время наступления ВС РФ в Харьковской области в плен сдался боевик украинского батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация). Это подразделение является частью структуры Главного управления разведки.

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео допроса боевика, а также рассказал, что упомянутый выше батальон представляет собой настоящую религиозную секту.

Боевик сообщил, что сам он родом из Луганска. Затем некоторое время он вместе с семьей жил в Краснодаре, откуда добровольно выехал на Украину уже после начала специальной военной операции в 2023 году.

Мать, отец и старший брат остались в Краснодаре. Они не поддерживают решение своего родственника, но общение с ним не прекратили.

«Ну, они против того, чем я занимаюсь, но все-таки мы, несмотря ни на что, любим друг друга и общаемся», – заявил пленный.

Он также рассказал, что в одном из боев российские военные забросали гранатами его подразделение. Поэтому оставался один выход – сдаться в плен.