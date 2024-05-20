Украинские командиры щедро раздают подчиненным билеты в один конец, отправляя их на позиции, с которых невозможно уйти живыми. Об этом агентству ТАСС рассказал военнопленный пограничник Андрей Шоланки.

Он отметил, что на одну из таких позиций был отправлен и он в составе группы, в которую также входили 17 военнослужащих. 10 мая на расположенном рядом объекте ВСУ завязался бой. Началось российское наступление на Харьковском направлении, о чем сразу же узнал и его отряд.

Также Шоланки заявил, что за 11 месяцев службы он ни разу не получал поддержки со стороны командования. Мало того, самих командиров увидеть на боевых позициях практически невозможно, они предпочитают управлять войсками «дистанционно».

Ранее Шоланки рассказал, что никаких укреплений на Харьковском направлении не было, бойцы строили блиндаж, окопы и другие фортификации из подручных материалов.