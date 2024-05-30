Российские военнослужащие из состава группировки «Север» взяли в плен бойца батальона «Братство» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Нетривожко Демида, который в марте принимал участие в рейде украинских боевиков на приграничное село Козинки в Белгородской области. Видео допроса украинского военнопленного было опубликовано в Телеграм-канале военкора Александра Симонова.

«Нас вечером собрали, объяснили, что нам нужно было зайти в Козинки как можно ближе к церкви и сфотографировать ее», – рассказал украинский боец ГУР.

По его словам, их группе не удалось выполнить поставленную командованием задачу из-за массированного артиллерийского обстрела со стороны российской армии. Солдат ГУР рассказал, что они прятались в подвалах в надежде укрыться от работы артиллерии и авиации. В итоге командир группы принял решение отступить, так и не выполнив поставленную командованием задачу.