Российский многоцелевой истребитель с управляемым вектором тяги Су-35 сбил военный самолет Су-27 Вооруженных сил Украины, который принимал участие в обстреле жилых кварталов Белгорода неуправляемыми ракетами 11-го мая. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Два майора».

«Подтверждаем сбитие Су-27 ВСУ, обстрелявшего Белгород двумя управляемыми авиационными бомбами Хаммер», – сообщают авторы Телеграм-канала со ссылкой на свои источники.

Информацию о сбитии украинского борта, принимавшего участие в обстрелах Белгорода, подтверждает также военный эксперт Борис Рожин. По его словам, украинский военный самолет Су-27 был сбит в окрестностях Харькова истребителем Су-35 Воздушно-космических сил Российской Федерации во время патрулирования воздушного пространства.

По данным Телеграм-канала SHOT, украинская армия нанесла удар авиабомбой по многоквартирному дому в Белгороде 12-го мая. В результате удара произошло обрушение целого подъезда многоэтажного дома.