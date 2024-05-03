Производитель электромобилей Tesla представил новый внедорожный режим для своего пикапа Cybertruck с футуристичным дизайном. Новая функция призвана повысить проходимость внедорожника на бездорожье и сделать электромобиль более привлекательным для покупателей.

Новый внедорожный режим позволяет водителю электрического пикапа заблокировать передний и задний дифференциал, чтобы колеса на каждой оси вращались с одинаковой скоростью. Данная функция призвана улучшить проходимость автомобиля на рыхлых поверхностях, таких как снег, грязь, песок или гравий.

Также новый внедорожный режим управляет контролем тяги для оптимизации крутящего момента, передаваемого на каждое колесо. Внедорожный режим поможет пикапу преодолевать сложные участки бездорожья. Новая функция появилась в электрическом пикапе в том числе благодаря конкурентам. Ведь автомобиль Ford F-150 Raptor давно предлагал данную опцию.