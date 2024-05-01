30 апреля свой пятидесятилетний юбилей отметил певец Андрей Губин, песни которого в 90-х годах прошлого столетия звучали буквально «из каждого утюга».

Сейчас далеко не все поклонники смогут узнать своего кумира. Из-за левосторонней прозопалгии лица, с которой артист борется вот уже 15 лет, его внешность сильно изменилась. Это отразилось и на музыкальной карьере Губина.

Сам себя он называет «поврежденным человеком». Выступает артист крайне редко, он является нечастным гостем на шумных тусовках и практически не появляется в медиапространстве. Поклонники отмечают, что лицо певца сильно осунулось, а сам он выглядит потерянным и очень уставшим из-за борьбы с болезнью.

В 2022 году Губин заявил, что сотрудничает с Тимати и Рамилем, Нилетто и Егором Кридом, которые исполняют его новые песни. При этом состояние здоровья не дает певцу самому выходить на сцену.