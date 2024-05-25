Представители жюри нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» возмутились действиями Ларисы Долиной, которая принимает решения единолично, игнорируя мнения всех остальных.

В жюри конкурса попали Александр Буйнов, рэпер Александр Степанов (ST), Надежда Бабкина и Лариса Долина. При этом именно последняя озвучивает окончательное решение, так как «чуйка» позволяет ей лучше всех угадывать подставных артистов.

Однако в какой-то момент Долина не стала вообще прислушиваться к мнению коллег, рассказал ведущий шоу Владимир Маркони.

«Как мы понимаем, Лариса Александровна такая личность, что ей наплевать на мнение своих коллег. Все сказали: “Не поет!”. Лариса Александровна: “Поет!”», – пояснил он.

При этом Маркони признал, что проигнорировав мнение других участников жюри, Долина правильно угадала певца.