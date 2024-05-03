Тиктокерша и певица из США Мэдисон Бир выпустила клип на композицию «Make You Mine», в котором выступила в образе Меган Фокс из картины 2009 года «Тело Дженнифер». Его уже назвали главным музыкальным событием года в социальной сети TikTok.

Поклонники неоднократно сравнивали Мэдисон с актрисой Меган Фокс и поэтому она решила примерить на себя образ ее героини – Дженнифер Чек. В клипе она предстает перед зрителями в разных локациях из фильма – у шкафчика в раздевалке, в спортзале, в воде и в коридоре школы.

Роль Дженнифер, которая превратилась в оборотня и была вынуждена питаться мужской плотью для сохранения красоты, Маген Фокс исполнила в 22 года. Поклонники написали множество хвалебных комментариев в адрес Мэдисон, которой удалось реалистично повторить этот образ.