На концерте ансамбля «Золотое яблочко» в Кремле несколько композиций исполнила популярная певица Марина Хлебникова, которая в последнее время очень редко появляется на сцене. «Комсомольская правда» рассказала, что всему виной пожар в квартире артистки, который произошел в ноябре 2021 года.

Тогда спасатели вынесли Хлебникову из огня и она только чудом осталась жива. После этого ей пришлось длительное время провести в больнице и сделать ряд пластических операций. Но несмотря на то, что с момента пожара прошло уже 2,5 года, артистка все еще испытывает проблемы со здоровьем.

Так, она с трудом передвигается и подволакивает одну ногу, не может без сложностей подняться на сцену.

«Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», — рассказали корреспондентам источники в окружении Хлебниковой.

Квартира, пожар в которой вспыхнул, по разным источникам, в результате возгорания непотушенной сигареты или замыкания электропроводки, выгорела дотла. Певица сильно пострадала, в больнице ее ввели в состояние искусственной комы. Также она долго была подключена к аппарату ИВЛ. Выписали Хлебникову только в январе 2022 года.