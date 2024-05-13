Российский исполнитель Юрий Киселев, выступающий под псевдонимом ЮрКисс обвинил Ярослава Дронова (SHAMAN) во лжи. Об этом он заявил во время беседы с Лаурой Джугелия.

ЮрКисс рассказал, что Ярослав Дронов обманул его отца, руководителя музыкального коллектива «Земляне» Владимира Киселева. SHAMAN согласился дать концерт в Донбассе, но затем отказался в последний момент из-за «надуманной причины».

По словам ЮрКисса, позднее выяснилось, что причина отказа SHAMANа от выступления оказалась лживой.

«Для отца самое страшное, что его, во-первых, обманули. Он не приемлет предательства и обмана, потому что он сам никогда так не делает», – заявил певец.

Юрий Киселев также рассказал Лауре Джугелии о желании сменить свое сценическое имя. А некоторые восприняли его заявление, как завершение музыкальной карьеры. По словам артиста, он хочет в дальнейшем развиваться в музыкальном плане.