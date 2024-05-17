Певец Сергей Савин, который сам себя называет фаворитом Аллы Пугачевой, рассказал, что ее супруг Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) никогда не мог ослушаться жену.

По словам исполнителя, на программе «Фактор А» Примадонна неоднократно оказывала ему знаки внимания. «Терпила» Галкин при этом сидел тихо и не возмущался, хотя было видно, что ему совсем не нравится такое поведение супруги.

Савин раздражал юмориста, но тот ничего не мог с этим поделать, так как боялся Пугачевой. Они никогда не спорил с ней, но старался всеми силами уклониться от участия в мероприятиях, которые Примадонна несколько раз организовывала для фаворита.

Сам певец рассказал, что тоже боялся Пугачеву и ему было не по себе от ее знаков внимания. Но все же муж опасался ее гораздо больше.