Вероятный ответ Российской Федерации на атаку ее территории киевским режимом оружием западного производства известен верховному главнокомандующему Владимиру Путину и министерству обороны России. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», – сообщил Песков.

По его словам, в настоящий момент на Западе начинает преобладать воинственная риторика, направленная на дальнейшую эскалацию. Поэтому большое количество западных политиков и чиновников делают весьма «безответственные и провокационные» заявления.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к главам стран, входящим в состав альянса, с призывом снять ограничения на использование западного оружия по целям, расположенным на территории Российской Федерации.