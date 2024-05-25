Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о возможной мобилизации в России в конце 2024-го – в начале 2025 года, которую опубликовало издание The Financial Times.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии необходимости в новой частичной мобилизации.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе», — заявил Песков.

Напомним, что частичная мобилизация проводилась в РФ в 2022 году. С тех пор западные и украинские СМИ периодически разгоняют слухи о «новой волне», однако власти России опровергают их. В Минобороны в апреле заявили, что контракты на службу в армии заключили более 100 тысяч человек.