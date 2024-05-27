Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с призывом снятия ограничений с Украины по осуществлению ударов западным оружием по территории России.

Как отметил Песков, подобное высказывание представляет собой официальное заявление по увеличению эскалации конфликта на Украине. Также пресс-секретарь президента России обозначил, что заявление Столтенберга не следует считать его личным мнением, так как он является официальным лицом, представляющим западный военный блок.

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в военный экстаз. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», – заявил Песков.

На заявление Столтенберга также отреагировал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Он заявил, что высказывание со стороны генсека НАТО поставило под угрозу жизни населения, проживающего в странах-членах альянса.