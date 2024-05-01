Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин заявил, что продюсер Бари Алибасов взял у него деньги якобы в долг и не вернул их. Общая сумма задолженности составила около 5 миллионов долларов.

Юрин пояснил, что он пел в группе на протяжении 6 лет и все это время отправлял Бари Алибасову деньги. Однако когда он захотел из забрать, продюсер объяснил, что вложился в недвижимость и поэтому не в состоянии вернуть долг. Взамен он предложил солисту жить в этой квартире.

«Как он сейчас отдаст, он уже кукушечкой поехал», – заявил Юрин, однако некоторое время выступал с сольными концертами по предложению того же Алибасова.

Позже продюсер пригласил солиста к себе. Тот согласился посетить его, хотя и подозревал подвох. Они вместе распили бутылку красного вина, после чего перестали ссориться. Детали этого разговора Юрин не раскрывает.