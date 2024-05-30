Бывший боец ВСУ Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России, рассказал, как организовывалась эта операция.

Он пояснил, что командование бросило его подразделение в атаку в качестве пушечного мяса. Лихачев отправил координаты российской стороне, после чего начался обстрел соседних позиций ВСУ. Это спровоцировало панику среди боевиков, которые начали спасаться бегством. Этим воспользовался механик-водитель, который забрался в танк и поехал к назначенному заранее месту встречи.

Украинские военные ничего даже не поняли, так как решили, что Лихачев намеревается прикрывать их на танке.

«Никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине. Я просто сел и поехал туда, где меня уже ждали», – цитирует военного ТАСС.

Он также пояснил, что угнать танк ему предложили друзья из России – с ними он познакомился еще в 2021 году, когда ездил работать в Польше. Лихачев согласился, так как отношение киевского режима к украинскому населению не выдерживает никакой критики.

Также боец сообщил, что никогда не водил танк ранее, служил в ВСУ в роли штурмовика. Но имел опыт вождения гусеничного трактора, который и стал хорошим подспорьем.