Бывший боец ВСУ Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России, рассказал, как организовывалась эта операция.
Он пояснил, что командование бросило его подразделение в атаку в качестве пушечного мяса. Лихачев отправил координаты российской стороне, после чего начался обстрел соседних позиций ВСУ. Это спровоцировало панику среди боевиков, которые начали спасаться бегством. Этим воспользовался механик-водитель, который забрался в танк и поехал к назначенному заранее месту встречи.
Украинские военные ничего даже не поняли, так как решили, что Лихачев намеревается прикрывать их на танке.
«Никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине. Я просто сел и поехал туда, где меня уже ждали», – цитирует военного ТАСС.
Он также пояснил, что угнать танк ему предложили друзья из России – с ними он познакомился еще в 2021 году, когда ездил работать в Польше. Лихачев согласился, так как отношение киевского режима к украинскому населению не выдерживает никакой критики.
Также боец сообщил, что никогда не водил танк ранее, служил в ВСУ в роли штурмовика. Но имел опыт вождения гусеничного трактора, который и стал хорошим подспорьем.
«Я в деревне ездил на гусеничном тракторе. Плюс – интересовался через YouTube, ссылки мне бросали. Это все планировалось у меня заранее, я готовился», – объяснил Лихачев.