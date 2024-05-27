Пенсионерка из Челябинска накопила 300 тысяч рублей и приобрела на них три системы радиоэлектронной борьбы, защищающие бойцов на специальной военной операции от вражеских дронов.

Это уже не первое подобное приобретение 86-летней жительницы Челябинска. В прошлом году женщина купила для военнослужащих ВС РФ пять бронежилетов, передает портал Ura.ru.

Глава Народного фронта в регионе Денис Рыжий рассказал, что женщина одинока и является инвалидом по зрению. Она отправляет все накопленные деньги фонду «Все для Победы».

«Этой покупкой я хочу подарить вам жизнь. Возвращайтесь, мужчины, домой, к своим семьям. Возвращайтесь с победой!», — продиктовала пенсионерка письмо для бойцов СВО.

Системы РЭБ, приобретенные на средства женщины, нейтрализуют вражеские беспилотники, проводят радиоэлектронную разведку, а также глушат связь ВСУ.