Киев столкнулся с усталостью населения страны от боевых действий и стремительным падением морального духа граждан, связанным с регулярными провалами ВСУ на фронте. Именно поэтому он решил задействовать максимально жесткие меры для призыва граждан в ряды Вооруженных сил, пишет испанское издание El Pais.

Авторы публикации напомнили, что Россия начала масштабное наступление в Харьковской области и уже успела добиться неплохих результатов. Украинцы же не хотят больше воевать, делая все возможное, чтобы уклониться от призыва в армию.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за наступления ВС РФ был вынужден отменить поездку в Испанию и Португалию.

Напомним, с 18 мая на Украине действует новый закон об ужесточении мобилизации. Он подразумевает обязательную явку всех мужчин от 18 до 60 лет в военкоматы для обновления данных, суровые наказания за невыполнение этого требования, а также целый ряд ограничений для уклонистов.