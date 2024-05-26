Российские пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат двойную пенсию. Такую информацию сообщило издание «Парламентская газета».

Отмечается, что размер пенсионного пособия лицам, достигшим 80-летнего возраста, увеличится на 100% фиксированной части выплаты.

«В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», говорится в материале.

Прибавка к пенсии будет назначена автоматически с даты достижения 80-ти лет. Однако соответствующую выплату пенсионер получит только в следующем месяце. Все это будет сделано автоматически, поэтому посещать пенсионный фонд и заполнять какие-либо заявления пенсионерам не требуется.

Данная надбавка распространяется только на получателей страховой пенсии по старости. Данное повышение не будет распространяться на страховые выплаты по инвалидности или потере кормильца. То есть граждане, достигшие 80-летия и имеющие одновременно пенсию по старости и инвалидности такую надбавку не получат.