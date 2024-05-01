Творческий семейный дуэт Сергея и Татьяны Никитиных с 70-х годов прославились в России исполнением своих песен. Они давали выступления на родине вплоть до начала СВО на Украине. Как только Россия начала спецоперацию, барды Никитины эмигрировали в США. Кроме того, они высказались в негативном ключе в адрес своей страны и российской армии.

Никитины активно выступают в США на благотворительных концертах, а собранные средства на таких мероприятиях передаются на нужды ВСУ. Известно, что творческие супруги исполняют композиции не только собственного сочинения. В их репертуаре есть много песен, слова которых являются стихами поэтессы Юнны Мориц. Однако разрешения на исполнение песен на стихи поэтессы Никитины не получили.

Юнна Мориц поручила своим адвокатам предпринять все необходимые юридические меры в отношении исполнения ее стихов в виде песен Никитиных на антироссийских концертах. Поэтесса намерена через суд добиться запрета на использование ее стихов бардами Никитиными из-за их антироссийской позиции.