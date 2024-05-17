Издание «Известия» опубликовало панорамное видео Волчанска с обстановкой в городе во время ожесточенных боев. Отмечается, что ВС РФ продолжают продвигаться вперед, пробивая себе дорогу артиллерийскими ударами и пусками корректируемых авиабомб.

На сделанных с коптера кадрах можно увидеть клубы дыма, поднимающиеся над разными районами города, многочисленные пожары. Непрерывно звучит артиллерийская канонада. Когда коптер вел съемку, как раз шли боевые действия.

Напомним, в боях за Волчанск участвуют подразделения группировки ВС РФ «Север», которая ведет наступление в Харьковской области. По мнению западных экспертов, действия российских войск на этом направлении застали ВСУ врасплох. Киев не готовился к отражению атак, чем и объясняется стремительное продвижение вперед ВС РФ.