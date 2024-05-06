Противолодочный вертолет Ка-27 вступил в противостояние с безэкипажными катерами ВСУ у берегов Крыма. Минобороны РФ показало видео уничтожения одного из надводных дронов.

На записи видно, как винтокрылая машина открывает огонь по вражескому плавсредству. Спустя несколько секунд катер взрывается из-за детонации боевой части.

Минобороны уточнило, что атака ВСУ осуществлялась ближе к северо-западному побережью Крымского полуострова. Она была пресечена, пять безэкипажных катеров успешно уничтожены.

Киев использует надводные дроны для атак на Крым, а также на Керченский мост и корабли Черноморского флота. ВС РФ уничтожают их как корабельным вооружением, так и с вертолетов или самолетов морской авиации.