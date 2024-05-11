Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Сети кадры попадания российской ракеты «Искандер» по стоянке боевых вертолетов Воздушных сил Украины. Он уточнил, что прилет зафиксирован в Днепропетровской области.

Речь идет о населенном пункте Манвеловка, где ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожила не менее пяти винтокрылых машин.

Ранее в Запорожской области под Гуляйполем удар «Искандера» поразил радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Также о взрыве 11 мая сообщали в Сумах. Там, по словам местной администрации «поврежден объект инфраструктуры». Подобные заявления на Украине делают, когда не хотят раскрывать факты уничтожения военных объектов.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области и уверенном продвижении на этом направлении.