Первого мая свой юбилей празднует самое известное подразделение добровольцев России — ЧВК «Вагнер». Ровно 10 лет назад под эгидой петербургского предпринимателя Евгения Пригожина была создана группа патриотов, которая в скором времени станет известна на весь мир.

О том, как создавалась «Группа Вагнера», сам Пригожин рассказал в 2022 году: когда созданный им «Оркестр» уже прошел сложные и легендарные военные операции в Сирии, когда инструкторы ЧВК «Вагнер» уже обучили не один десяток африканских военных, и когда штурмовые отряды «музыкантов» сражались на фронтах специальной военной операции в Донбассе. По словам предпринимателя, в 2014 году он пытался создать отряд для помощи русским людям в Донбассе. Однако, столкнувшись с проблемами на местах, Пригожин лично прибыл на полигон, где сам занялся вопросами подготовки и снаряжения бойцов.

Тогда же, судя по всему, Пригожин познакомился с ключевым специалистом будущего «Оркестра» — Дмитрием Уткиным, позывной которого «Вагнер» и стал в конечном итоге именем нового подразделения. Благодаря совместным усилиям Пригожина и Уткина, на свет появилось самое известное и эффективное подразделение добровольцев, которое и сейчас продолжает свою работу на страже интересов России.

«Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны», — говорил Евгений Пригожин,—«Эти парни — герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет».

Напомним, Евгений Пригожин и Дмитрий «Вагнер» Уткин трагически погибли 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы в небе над Тверской областью. Однако бойцы созданной ими ЧВК «Вагнер», несмотря на тяжелую утрату, продолжают в данный момент свою деятельность в странах Африки, а также в Белоруссии.