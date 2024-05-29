Общественник и волонтер Евгений «Шатун» Николаев рассказал о российском военнослужащем, которому удалось выжить после ранения. При этом он мог попасть под удар украинского дрона, но оператор БПЛА не стал атаковать бойца.

Российский военный получил ранение в ногу и попытался убежать в безопасное место с открытого пространства. Однако практически сразу над его головой появился украинский дрон.

«Я на него смотрю и понимаю, что это смерть моя. И кричу ему – я 300, ты понимаешь? Я 300! Дрон закружился на месте, как юла и отлетев метров на 30 скинул гранату. Вернулся ко мне, подмигнул нижней подсветкой и улетел обратно», – рассказал сам боец.

По мнению экспертов, этот эпизод стал возможен благодаря появлению на позициях ВСУ мобилизованных насильно украинцев. Они сменили элитные подразделения, которые вряд ли бы стали жалеть раненного российского военнослужащего.