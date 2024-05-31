Знаменитая российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк скончалась от продолжительной болезни, рака головного мозга, 30 мая. Известно, что последние дни своей жизни актриса провела в хосписе. Почему близкие Заворотнюк отправили ее в это учреждение, изданию Woman.ru рассказал Дмитрий Шабанов, онколог, врач паллиативной помощи.

По его словам, многие не правильно понимают название данного учреждения. Совершенно не значит, что в хосписы родственники отправляют больных, оставляя их одних. В таких учреждениях оказывается вся необходимая паллиативная помощь.

«За ними присматривают врачи, медперсонал, есть специальное оборудование для оказания помощи, то есть все то, что сложно обеспечить дома», – отметил врач.

Специалист подчеркнул, что такое заболевание, как было у Анастасии Заворотнюк приводит к невыносимым болям. Поэтому человеку даются очень сильные препараты наркологического обезболивания.