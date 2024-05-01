Живущие на Рублевке представители российской бизнес-элиты крайне отрицательно относятся к возможному возвращению в страну актрисы Чулпан Хаматовой. Они осуждают лицемерие артистки, а также ее негативные высказывания в адрес России.

Так, Алена Кравец удивляется, почему постоянно критикуя РФ, Хаматова не отказывается от звания Народной артистки и получает все привилегии, связанные с ним.

«Текущие события обнажили истинное лицо многих знаменитостей, продемонстрировав их неискренность и отсутствие патриотизма», – добавила бизнес-леди.

Она отметила, что критика родной страны перед западной публикой, ее осуждение, а также заявления о том, что «стыдно быть в России» неприемлемы для любого человека, не говоря уже о публичных личностях. Поэтому никто не горит желанием видеть возвращение Хаматовой.