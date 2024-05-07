Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина показала образ, в котором отправилась на свидание со своим супругом Георгием Начкебия. Артистка выбрала стильный и в то же время сексуальный образ.

Ольга надела длинное трикотажное платье с разрезом на бедре и внушительным вырезом в зоне декольте. Поверх платья артистка накинула черное пальто, а на голову повязала шелковый платок. В качестве обуви выбрала ботинки с белыми мысами. Ольга сделала вечерний макияж с акцентом на губы.

«Сегодня решили провести время с мужем вдвоем», — написала Ольга.

Поклонники засыпали артистку массой восторженных комментариев. Они написали, что Ольга выглядит великолепно, отметили ее стильный образ и подчеркнули, что ее супругу повезло жениться на такой красотке.

Ольга Серябкина замужем за бизнесменом Георгием Начкебией, который ранее сотрудничал с лейблом Макса Фадеева MALFA. Он не являлся медийной персоной, а пресса заинтересовалась ним после его женитьбы на известной певице. В декабре 2021 года у пары родился сын Лука.