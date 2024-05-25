Известная телеведущая и певица Ольга Бузова появилась в изысканном образе на IV Национальной телевизионной премии «Дай пять!». В рамках данной премии юные зрители в возрасте от 8 до 18 лет выбирали своих самых любимых исполнителей. Всего было представлено восемь номинаций.

Бузова вышла на красную дорожку в женственном нежно-голубом платье из шелка макси длины. Верх платья имел глубокий женственный вырез в области плеч, именуемый американской проймой. Основной акцент – это цветок из шелка на вороте. Ольга сделала гладкую прическу, а в макияже акцентировала внимание на глаза. Свой образ певица дополнила атласными перчатками и белыми туфлями на высоком каблуке.

Ольга Бузова стала победительницей в номинации «Успех». По словам артистки, ей невероятно приятно признание юных поклонников, поэтому данная награда является очень ценной для нее.

Для своего выступления артистка решила сменить наряд. Она выбрала черное платье из бархата с высоким боковым разрезом.