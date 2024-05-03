Номинации и списки претендентов на победу в премии «МУЗ ТВ», вручение которой запланировано на 14 июня, уже готовы. При этом 38-летняя певица Ольга Бузова, две композиции которой довольно долго занимали первые места, оказалась только в одной номинации – «Лучший в Сети».

Сама Бузова и ее поклонники рассчитывали на попадание в ключевые номинации. Но лучшей исполнительницей ей точно не стать, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. Он пояснил, что в этой категории представлены звезды, которые с легкостью обходят Бузову. Это Полина Гагарина и Анна Асти, Мари Краймбрери, Лолита Милявская и Люся Чеботина. С ними конкурировать вряд ли получится.

Также критик отметил, что Бузова могла победить только после выхода композиции «Мало половин» в 2017 году. Однако тогда она не попала в число претендентов на премию. Сейчас же за ней интересно наблюдать как за проектом, однако как певица она узнаваема лишь для своих фанатов.