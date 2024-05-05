Причина образования полыньи гигантских размеров в Антарктиде, сопоставимой по площади с территорией Новой Зеландии, была раскрыта группой британских ученых из Университета Саутгемптона. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Впервые полынья огромных размеров была обнаружена в море Уэдделла в районе подводного пика Мод-Райз в 1974 году. Впоследствии полынья стала уменьшаться, пока не пропала полностью. Но уже в 2016-2017 годах во льдах Антарктиды опять образовалась полынья больших размеров. Ученые проанализировали информацию, полученную с плавучих автономных аппаратов, а также исследовали спутниковые снимки разных периодов наблюдения.

Британским ученым удалось выяснить, что полынья огромных размеров была образована благодаря стечению благоприятных факторов. В итоге в 2016-2017 года сильное течение моря Уэдделла привело к подъему теплой соленой воды ближе к поверхности. Большая концентрация соли в морской воде предотвращала образование ледяного покрова.