В последнее время украинские подразделения, действующие на Харьковском направлении, испытывают серьезные трудности с переброской резервов. Особенно в затруднительном положении ВСУ оказались в районе Волчанска и Липцов. И это связано не только с ударами российской армии, но и с действиями партизан. Они не вступают в прямое боестолкновение с ВСУ, но всеми силами стараются помешать их продвижению.

Как сообщает ряд Телеграм-каналов, харьковские партизаны знают основные маршруты передвижения украинских войск. И когда ВСУ проходят через лесополосы, то подпольщики устраивают им засады при помощи «огненных мешков». Огонь становится препятствием для продвижения украинских сил.

Из-за действий партизан, украинское командование вынуждено отправлять войска и снабжение по иным маршрутам. А это в значительной степени увеличивает время переброски сил. И хотя тактика партизан не уничтожает противника, но она значительно замедляет продвижение ВСУ в заданном районе. А это дает дополнительное время российской армии.