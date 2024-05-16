Типография «ЭксПресс» с 2002 года занимается производством офсетной печати и рекламно-деловой полиграфии, став лидером в своей области благодаря высокому качеству услуг и надежности. Если вы ищите услуги типографии в Москве, то “ЭксПресс” – именно то, что вам необходимо!

За годы работы компания зарекомендовала себя как надежного партнера и производителя, которому доверяют как клиенты, так и партнеры.

Качество, полный цикл и современные технологии

Главными приоритетами типографии «ЭксПресс» всегда были качество, контроль на всех этапах производства и использование современных технологий. Организация производства по принципу полного цикла позволяет контролировать качество на каждом этапе, начиная от подготовки макетов и заканчивая упаковкой готовой продукции.

Типография «ЭксПресс» обеспечивает высокое качество работы благодаря строгому контролю на всех этапах. Они внимательно следят за каждым процессом, начиная с разработки дизайна и заканчивая финальной проверкой готовой продукции, что позволяет избежать ошибок и предоставить продукцию, соответствующую высоким стандартам.

Полный цикл производства включает в себя все этапы создания печатной продукции: от предварительной подготовки файлов до печати и последующей обработки. Типография работает с разнообразными материалами и форматами, удовлетворяя любые потребности клиентов. Оснащение новейшими печатными машинами позволяет выполнять заказы любой сложности и объема.

Использование современных технологий — еще один важный аспект работы типографии. Регулярное обновление оборудования и программного обеспечения позволяет соответствовать последним тенденциям в индустрии печати. Современные печатные машины и автоматизированные линии обеспечивают высокую точность и скорость выполнения заказов, предлагая клиентам высокое качество и оперативность выполнения работ.

Современное оборудование

Типография «ЭксПресс» располагает современным оборудованием от ведущих мировых производителей. В их арсенале находятся машины таких фирм, как Ryobi, Epson, Horizon, Polar, Schneider Senator, Ctp Cron, FOLIANT Gulliver, KDFM, Renz Autobind, Vektor TYMB, Morgana AutoCreaser Pro, Solid PS-10 и другие.

Это оборудование позволяет выполнять широкий спектр печатных работ с высоким качеством и в кратчайшие сроки.

Площадь и возможности производства

Производственные площади типографии «ЭксПресс» превышают 3000 кв.м, что позволяет оперативно выполнять большие заказы и обеспечивать высокую производительность. Наличие большого количества станков и автоматизированных линий обеспечивает эффективность работы и минимизирует риски задержек в процессе производства.

Преимущества сотрудничества с типографией «ЭксПресс»

Сотрудничество с типографией «ЭксПресс» приносит клиентам множество преимуществ:

Высокое качество печати : Благодаря современному оборудованию и квалифицированному персоналу, «ЭксПресс» гарантирует высокое качество каждого отпечатка.

: Благодаря современному оборудованию и квалифицированному персоналу, «ЭксПресс» гарантирует высокое качество каждого отпечатка. Широкий спектр услуг : Типография предлагает полный комплекс услуг по офсетной печати и производству рекламно-деловой полиграфии, включая печать визиток, буклетов, плакатов, каталогов, офсетную печать и многое другое.

: Типография предлагает полный комплекс услуг по офсетной печати и производству рекламно-деловой полиграфии, включая печать визиток, буклетов, плакатов, каталогов, офсетную печать и многое другое. Индивидуальный подход : Учитываются все пожелания клиентов и предлагаются индивидуальные решения, которые полностью соответствуют их требованиям.

: Учитываются все пожелания клиентов и предлагаются индивидуальные решения, которые полностью соответствуют их требованиям. Соблюдение сроков : Типография понимает важность сроков и всегда выполняет заказы точно в оговоренные сроки.

: Типография понимает важность сроков и всегда выполняет заказы точно в оговоренные сроки. Долгосрочное сотрудничество: Репутация надежного партнера позволяет устанавливать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами.

Типография «ЭксПресс» — надежный партнер для тех, кто ценит качество и оперативность в области офсетной печати и рекламно-деловой полиграфии. С момента основания в 2002 году они стремятся к совершенству в каждом проекте, используя современные технологии и соблюдая высокие стандарты качества. Обращаясь к «ЭксПресс», клиенты могут быть уверены в безупречном результате и своевременном выполнении заказа.