2 мая 2014 года в Одессе произошли трагические события. Во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибло 48 человек. Трагедия произошла из-за националистов-радикалов, которые устроили перед матчем «Черноморец» – «Металлист» настоящие бесчинства. Чтобы избежать насилия со стороны радикалов, члены общественного движения, организованного на «Куликовом поле», решили укрыться в Доме профсоюзов. Материал о трагических событиях в Одессе в 2014 году опубликовало издание RG.ru.

В результате попадания коктейлей Молотова в здание Дома профсоюзов произошел пожар. Чтобы спастись от огня многие люди выпрыгивали из окон здания. Кто не смог спастись – сгорел заживо или умер в результате отравления угарным газом. Украинские власти не особо спешили найти виновных в смерти 48 человек. Расследование данного дела так и не было завершено.

Общественное движение «Куликово поле» было создано в Одессе после кровавых событий государственного переворота на Украине в 2014 году. Оно было названо в честь одной из главных городских площадей. Члены движения требовали дать русскому языку статус второго государственного, провести выборы губернаторов, судей и депутатов. Также они выдвигали требования по проведению референдумов, касающихся вопросов внутренней и внешней политики страны. Члены движения «Куликово поле» организовали мирный протест, разбив палаточный городок перед Домом профсоюзов.