Известный американский форум Reddit запестрил возмущениями многих пользователей по поводу нового обновления iOS в iPhone. По словам комментаторов, после данного обновления на их телефонах появились снимки, удаленные много лет назад.

Это значит, что обновление до iOS 17.5, которое было выпущено 13 мая, восстановило давно удаленные снимки. Как отметил один из пользователей, его снимки, сделанные еще в 2010 году, появились в iCloud как недавно загруженные.

Другой пользователей сообщил, что обнаружил в телефоне интимные снимки, которые были также удалены много лет назад. Он с возмущением прокомментировал данную ситуацию: «Очень жутко. Мне все еще не по себе».

По словам некоторых владельцев iPad, удаленные снимки стали появляться и на их устройствах. Большинство пользователей устройств Apple опасаются, что данное обновление может привести к утечке их личных данных. По всей вероятности, они будут обращаться в компанию по поводу вопросов конфиденциальности личной информации.