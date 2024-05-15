Постепенное продвижение российских сил на разных участках фронта на Украине вызывает тревогу в администрации президента США Джой Байдена. Белый дом опасается, что Кремль может набрать импульс способный кардинально поменять ход конфликта. Об этом в своем материале сообщает издание New York Times.

Авто материала отмечает, что сильную обеспокоенность у администрации американского президента вызывает стремительный технологический скачек Вооруженных сил РФ. Российская армия эффективно противостоит поставляемому американцами оружию в зоне СВО. При этом российские силы постепенно продвигаются на фронте, вынуждая подразделения Вооруженных сил Украины отступать.

Технологическое превосходство российской армии в системах радиоэлектронной борьбы свело на нет преимущество высокоточных натовских боеприпасов, поставляемых украинской армии. При этом эффективность применения украинскими силами американских РСЗО HIMARS упала кратно из-за постановки помех российскими силами работе навигационной системы GPS.