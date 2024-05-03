Британия выполнит свое обещание и отправит на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, однако этот процесс займет несколько недель. Об этом изданию New York Times рассказал чиновник из Великобритании, не пожелавший раскрывать свое имя.

Он заявил, что часть вооружения из пакета, об отправке которого сообщили британские власти, была поставлена практически сразу. Но для передачи крылатых ракет требуется время, поэтому Киеву не стоит ждать их в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что ракеты Storm Shadow могут быть использованы Украиной для ударов по Крымскому мосту. Помимо этих боезарядов, Лондон пообещал Киеву 4 миллиона патронов и около 60 катеров. Пакет военной помощи оценивается в 617 миллионов долларов.