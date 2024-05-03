Новые Patriot Киев получит в лучшем случае в июне, однако велики риски, что поставка задержится, говорится в новой публикации The New York Times. При этом прибытие Patriot на Украину может совпасть с поставкой первой партии американских истребителей F-16.

Командующий ПВО немецкой армии Я.-Х. Сухордт в комментариях для NYT напомнил, что «раздавать Patriot просто так» нельзя. Нужно обучить ими пользоваться. После обучения немецким военным нужно еще минимум 2 недели, чтобы ракетные установки с радами и всеми комплектующими прибыли в Польшу, а затем направились на Украину.

При худшем для Киева сценарии поставка новых партий обещанного США, Британией и ФРГ оружия растянется на месяцы, пишет NYT. При этом глава нацразведки США А. Хейнс 2 мая предупредила конгрессменов о высокой угрозе прорыва русской армией отдельных участков обороны ВСУ на Восточном фронте.