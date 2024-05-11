На боевых машинах группировки ВС РФ «Север» которая успешно продвигается на Харьковском направлении, замечен новый тактический знак. Телеграм-канал «Портфель Генштаба» написал, что он очень похож на «руну Гунгнира».

Это копье скандинавского бога Одина, которое всегда бьет точно в цель.

«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — рассказали авторы публикации.

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фотографии техники ВС РФ с новым знаком, а также отметил, что подразделения группировки «Север» освободили в Харьковской области пять населенных пунктов.

Минобороны РФ информацию о новом тактическом знаке пока не комментирует.