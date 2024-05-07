В зоне специальной военной операции активно применяются барражирующие боеприпасы «Ланцет». Российские военнослужащие за последние месяцы, применяя данный тип дронов, уничтожила более полторы тысячи целей противника. Эти данные сообщил разработчик беспилотников.

Отмечается, что интенсивность использования «Ланцетов» против ВСУ значительно выросла. При этом прослеживается интересная тенденция применения российских беспилотников «Изделие-51», а также «Изделие-52» в зоне спецоперации. За два года СВО «Ланцеты» применялись порядка 1000 раз. А теперь всего за три месяца они были использованы более чем 500 раз. Основное применение этих дронов-камикадзе – удар по бронетехнике противника и пунктам связи ВСУ.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» стали настоящим кошмаром для украинской армии. Эти беспилотные летательные аппараты могут поражать свою цель на расстоянии до 70 километров. Они развивают скорость полета до 100 км/час.