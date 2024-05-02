Располагая символической суммой в 11 тысяч рупий (около 12 тысяч рублей – ред.) можно оформить предварительный заказ на приобретение компактного хетчбэка Suzuki Swift нового поколения в Индии. Соответствующая информация была опубликована на сайте индийского производителя автомобилей Maruti Suzuki.

Официальный старт продаж нового поколения японского хетчбэка в Индии будет дан 9-го мая. В настоящий момент известно, что под капотом у новинки будет расположен новый двигатель – Z12E серии Z. Силовой агрегат имеет всего три цилиндра при рабочем объеме в 1,2 литра. Максимальная мощность – 90 лошадиных сил, крутящий момент – 113 Нм.

Позже можно будет заказать компактный хетчбэк в исполнении так называемого «мягкого гибрида». В таком исполнении к бензиновому силовому агрегату будет добавлен 12-вольтовый стартер-генератор, который будет помогать разгонять автомобиль при старте и ускорении.