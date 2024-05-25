Согласно официальным отчетам, Веллингтон израсходовал уже 113 миллионов новозеландских долларов (свыше 6,3 млрд руб.) на создание сети военных американских спутников и ее использование. Источник: RNZ.

В течение последних 12 лет королевские ВС Новой Зеландии полагались на сеть широкополосной глобальной спутниковой связи, созданную компанией «Боинг» и управляемую Пентагоном в интересах нескольких стран-союзников.

Соединенные Штаты в декабре 2023-го обратились к оборонным партнерам с просьбой выделить больше денег на спутники, после чего Веллингтон заявил, что дополнительно выделит 15 миллионов новозеландских долларов (841 млн руб.) на запуск двух значительно более мощных военных спутников, которые расширят сеть до дюжины.

Помимо этого, Новая Зеландия выплачивает Штатам ежегодный операционный сбор в размере немногим более миллиона новозеландских долларов (свыше 56 млн руб.).

Данные апрельского брифинга, опубликованные в соответствии с Законом об официальной информации, показали, что общие затраты Веллингтона на американскую разведсеть с 2012 года составили 113 миллионов новозеландских долларов.

Из этой суммы 83 миллиона новозеландских долларов (более 4,6 млрд руб.) – предоплата Новой Зеландии за доступ ее королевских Вооруженных сил к сети из 10 спутников, внесенная в 2012 году.

На брифинге также было сообщено, что новозеландские ВС стремятся расширить свои весьма ограниченные космические возможности и заинтересованы в развертывании большего количества наземной космической инфраструктуры на фоне «быстрого» роста коммерческих космических операторов островного государства.

«Это может включать инфраструктуру вертикального или горизонтального запуска, а также другую наземную инфраструктуру, поддерживающую испытания и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, ракет и вспомогательных технологий», – говорилось на правительственном брифинге, состоявшемся в конце 2023-го.

Королевских Вооруженных силах сообщили для RNZ, что в их обновленном «Плане оборонных возможностей» будут указаны любые ориентировочные инвестиции, связанные с космосом, вплоть до 2040 года. Этот документ должен быть представлен новозеландскому министру обороны в июне 2024 года.