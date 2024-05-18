Удары ВСУ по Крымскому полуострову в ночь на 18 мая координировал разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk американских ВВС. Напомним, Киев пытался атаковать цели в Крыму ракетами ATACMS.

По данным мониторинговых сервисов, американский беспилотник поднялся в небо над Черным морем незадолго до атаки. Сейчас он продолжает кружить над акваторией, проводя разведку юго-западнее Севастополя.

Разведывательная авиация НАТО часто появляется над Черным морем перед ударами ВСУ. Кроме того, она отслеживает все происходящее в Крыму, пытается вычислить местоположение систем противовоздушной обороны. Они собирают сведения и передают их Киеву, после чего тот атакует объекты России на полуострове. Такие действия США и Альянса являются очередным доказательством их вовлечения в противостояние.