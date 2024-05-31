Шоумен и актер Никита Джигурда намерен отправиться в зону проведения специальной военной операции. Он заявил, что хотел бы нести службу в подразделении вместе с экс-адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым и супругом блогерши Елены Блиновской, которая сейчас находится под арестом за отмывание денег и неуплату налогов.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что Джигурда уже посетил подразделение и оформил так называемое «отношение» – документ, подтверждающий наличие вакансии и являющийся рекомендацией для командира и для военкомата, призывающего гражданина на службу.

Джигурда бывал в этом подразделении и ранее, он привозил бойцам беспилотные аппараты, а также организовывал творческий вечер.

Блиновский, по словам другого источника агентства, в части действительно числится, но свои обязанности не выполняет. Он хотел сменить подразделение, однако резко передумал, когда узнал, что там придется участвовать в боевых действиях на передовой.