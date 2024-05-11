Нидерландский певец Йост Кляйн был отстранен от участия в «Евровидении-2024» из-за неподобающего поведения. О причинах произошедшего организаторы не сообщили, чтобы не портить репутацию музыкального конкурса. Однако данную информацию все же не удалось утаить. Почему выгнали из шоу жюри «Евровидения» Кляйна сообщили журналисты Телерадиовещательной корпорации Нидерландов (NOS).

Отмечается, что участие нидерландского артиста в «Евровидении» было отменено в последний момент. По словам журналистов телеканала SVT, Йост Кляйн повздорил с фотографом. По другой версии, певец поругался с представителем главного организатора «Евровидения», коим является Европейский вещательный союз.

Известно о начатом расследовании по поводу произошедшего, но подробностей о скандале нет. О дисквалификации Нидерландов из конкурса пока еще не сообщалось, однако национальный флаг страны был снят из той части зала, где находятся артисты.