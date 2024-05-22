Украина возлагает огромные надежды на обещанные Западом истребители F-16. Однако в экспертной среде имеется мнение, что эти самолеты Киеву ничем не помогут.

Одна из надежд ВСУ связана с тем, что F-16 помогут им справиться с проблемами, которые создают российские истребители Су-57. Но этот самолет пятого поколения существенно превосходит американскую воздушную машину по всем параметрам, заявляют авторы публикации в издании Newsweek.

Су-57, получивший в натовской классификации название «Бандит», способен вести обмен данными с наземными радиолокационными станциями, в нем применены технологии малозаметности. Истребитель оснащен двумя двигателями с изменяемым вектором тяги для лучшей маневренности.

Также он может использовать ракеты классов «воздух-земля» и «воздух-воздух» с инфракрасными и радиолокационными ГСН, бомбы всех видов, включая кассетные, оснащается пушкой для поражения противника в ближнем бою 30-мм снарядами.

Все это дает неоспоримые преимущества российскому самолету, поэтому он станет весьма серьезным вызовом для F-16.