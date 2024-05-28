Инициаторы украинского конфликта, США и НАТО, попали в стратегический тупик. Ведь украинские войска начали деградировать, а натовские войска вместе со своими арсеналами не дают Западу особых надежд на успех в прямом военном противостоянии с Россией. Такое мнение высказал военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

Наступление ВС РФ в мае постепенно приводит к маленьким победам России на нескольких участках фронта. Постепенно от влияния киевского режима российские бойцы освобождают все новые и новые территории.

Накануне российские силы освободили населенные пункты Архангельское, Нетайлово, Уманское, Берестовое и Ивановка. Помимо этого, группировка войск «Север» успешно продвигается в Харьковской области. А в Красногоровке (Донецкая народная Республика) продолжаются городские бои в центральной части города.

Майское наступление российской армии в Харьковской области заставило украинский Генштаб направить свои последние резервы и бригады с других направлений. По итогу, оборона ВСУ в Донбассе и Запорожской области в некоторых местах значительно ослабела.