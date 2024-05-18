Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Телеграм-канале, что отдых на полуострове пользуется с каждым годом все большей популярностью. По его данным, на майские праздники в этом году в Крым приехало более 266 тысяч туристов. Этот показатель на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом в минувшем году.

С начала 2024 года Республику Крым уже посетило более 800 тысяч туристов. Отмечается, что россияне в нынешнем году стали более активно бронировать отдых в крымских отелях. Уже есть многочисленные брони на летний сезон. Преимущественно, популярностью пользуются гостиницы и отели с развитой санаторно-курортной инфраструктурой. Для стимулирования спроса Министерство курортов совместно с дирекцией крымских отелей разработали систему специальных предложений.

По данным на май текущего года, загруженность популярных крымских отелей уже составляет 50%, а в крупных курортных комплексах практически не осталось свободных мест. В летний период количество туристов в Крыму увеличится на 50-60%.