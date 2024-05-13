Повышенное давление в утробе матери может повлиять на формирование внешности ребенка. К такому выводу в результате исследования пришла группа международных ученых. Результаты их научной работы были опубликованы в журнале Nature.

Авторы исследования отмечают, что повышенное гидростатическое давление в утробе матери может нарушать работу важных сигнальных путей нейронных клеток. Высокое внутриутробное давление может негативно сказываться на формировании внешности ребенка, повышая риск развития дефектов черепа и лица.

Ученым пока не удалось точно определить факторы, приводящие к повышению давления в утробе матери. Однако результаты научной работы международной группы ученых открывает новый взгляд на процесс развития внешности ребенка в утробе матери на ранних стадиях развития плода. При этом в дальнейшем исследователи надеются более детально изучить причины формирования аномалий в развитии лица ребенка в утробе матери.