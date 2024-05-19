Российская супермодель Наташа Поли (настоящее имя Полевщикова Наталья – ред.) появилась на Каннском фестивале в очень откровенном наряде. Соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail.

38-летняя знаменитость выбрала для выхода черное платье Mugler. Оно выполнено из полупрозрачного корсета с черными вставками, создающих контур наряда, и черной прозрачной сетки, длиной в пол. Модель дополнила образ черными атласными туфлями с острым мысом. В качестве украшений остановила свое внимание на массивных серьгах с камнями, кольце и браслете. Волосы знаменитости были гладко уложены в аккуратный хвост, а макияж был выполнен в вечерних тонах с акцентом на глаза.

Наташа Поли появилась на премьере фильма «Эмилия Перес», показанного в рамках каннского фестиваля 18 мая.

Наташа Поли состоит в браке с бизнесменом Питером Баккером. Они поженились в 2011 году. Пара воспитывает двоих детей – дочь Александру Кристину и сына Эдриана Грея.